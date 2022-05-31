海關破內河船壓水艙走私　檢5000萬元海味燕窩等高價貨

香港海關在香港西北水域破獲一宗走私案，發現有不法分子利用內河船船身結構的空間收藏大批走私貨物，包括海參、魚翅、燕窩、電子器材及1000盒美容針產品，總值約5000萬元，行動中拘捕6名船員。海關相信這批貨物如成功走私到內地，可逃避約4300萬稅款，當中部份產品更有可能對內地民眾健康構成威脅。



+ 6

有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧交代案情指，有別以往的走私方法，今次不法分子利用內河船的船身空間偷運貨物。人員經調查後，鎖定目標船隻並進行監視。5月29日海關人員發現一艘內河船在葵青區載上一個滿載的貨櫃，隨即駛往油麻地卸貨區對出海面停留，其後再駛至油麻地卸貨區。

此時，海關人員發現內河船突然將由葵青帶來的貨櫃卸下，惟當時貨櫃已沒有任何貨物。海關相信走私分子利用短暫停留的時間，將貨櫃內大批走私物品轉移至內河船上。惟內河船並無即時離開香港，反而駛往香港西北水域停泊，似乎正等待時機離港。

海關港口及海域科海域行動組指揮官黃智輝指，收到有組織罪案調查科的資料後，昨（30日）午12時在香港西北爛角咀水域截停該艘內河船，當時船上有6名船員及9個貨櫃，正駛往內地蛇口港。9個貨櫃中有6個為「吉櫃」，另外3個載有廉價修補車胎的布料。人員發現內河船上有大量空間可讓貨櫃平均分布在船艙上，惟9個貨櫃擺放位置卻不尋常，重量不一，導致船身傾側，影響船隻安全，人員懷疑有人將走私貨物放在船上不同位置。海關拘捕船上6名懷疑涉案船員，年齡介乎30至40歲。

經調查後，人員決定移開貨櫃，竟發現內河船壓水艙的門口螺絲有扭開痕跡，打開發現壓水艙內藏有大量懷疑未列倉單貨物。海關相信有人用貨櫃遮掩壓水艙門作為屏障，增加搜查難度。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜交代案情指，檢獲的大批貴價貨物如成功走私到內地，估計可逃避約4300萬稅款，當中部份產品更有可能對內地民眾健康構成威脅。鄭德喜續指，不法分子改裝船隻，企圖瞞天過海，罔顧海上安全，但海關展開連串執法行動，已經逼使不法分子改變手法，走私成本大大增加，海關將以前瞻的角度，全方位打擊走私活動，並會與與內地執法部門加強交流。