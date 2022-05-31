警搗油麻地、深水埗住宅非法賭檔　拘14男女

油尖警區特別職務隊人員今日（31日）下午約4時進行代號「犁庭掃穴」及「雷霆2022」的反罪惡行動，突擊搜查油麻地上海街189號一住宅單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，拘捕4人。



(警方圖片)

被捕的一名67歲外籍男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外兩名本地男子及一名本地女子（介乎24至53歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲8部釣魚機及500元賭款。

另外深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今午約6時展開代號為「犁庭掃穴」及「虎撲」的反非法賭博行動，突擊搜查荔枝角道一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕一名60歲姓張的本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」。另外，場內5男4女，年齡介乎42至64歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。另外所有被捕人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲2副麻雀、4張電動麻雀枱及約2千港元賭款。