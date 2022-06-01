消防檢28噸危險品包括鹽酸　超出法例豁免量逾1千倍

消防處於今日(1日) 上午10時，採取代號名為「新月」的聯合行動，打擊過量儲存危險品的處所，派出超過50名執法人員，在沙頭角、長沙灣和荃灣一帶的3間化工原料店進行突擊巡查，總共檢獲大約28噸的不同種類、性質的危險品，當中包括4噸易燃液體、14噸氧化性物質、10噸腐蝕性物質，種類有酒精、鹽酸等。有關處所儲存危險品量，超出法例豁免量1千多倍。



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助理消防區長吳迪嘉表示，署方要求政府化驗所分析及諮詢事務部人員，到場協助將危險品移離現場，並評估潛在風險、安全處理措施，及進行搜證工作。是次行動為新修訂危險品條例 3月31日生效後，單一行動中檢獲數量最多一次，危險品重達28噸，署方將向法庭申請充公該批危險品。消防指，一旦有關處所發生火警、洩漏，將對公眾構成危險。

行動中，署方截獲 3名中國籍男子，年齡介乎58至63歲，他們分別為署所負責人，涉嫌違犯危險品條例及危險品管制規例，三人將被檢控。消防署正調查儲存用途，經營模式、生意。

消防表示，相關突撃巡查活動將繼續，又呼籲公眾製造、儲蓄、使用、運送危險品時，若超出豁免量都需要申請牌照，而包裝標記、標籤都須符合規列，違者最高罰款10萬，判監 6個月。