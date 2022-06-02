九龍城搗無牌酒吧、非法賭檔拘36人

九龍城警區反三合會行動組及特別職務隊與紅磡分區雜項調查隊人員，一連兩晚（5月31日及6月1日）展開代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON)和「雷霆2022」(THUNDERBOLT 2022)的反罪惡行動。警員在區內搗破一個工廈無牌酒吧，以及一個非法賭檔，共拘捕36人。



九龍城警區反三合會行動組和紅磡分區雜項調查隊人員根據線報及經過深入調查後，昨日（6月1日）凌晨約1時突擊搜查紅磡旭日街一工業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕一名29歲姓徐本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外11名本地男子、8名本地女子、一名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡介乎16歲至60歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

所有被捕人士現正被扣留調查。行動中，人員共檢獲21支烈酒及234四罐啤酒，總值約55,600元。

此外，九龍城警區特別職務隊人員亦在昨日下午約5時突擊搜查九龍城龍崗道一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員拘捕一名80歲姓方本地男子及一名52歲姓王本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，7名本地男子及5名本地女子，年齡介乎49歲至86歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。

行動中，人員共檢獲6副麻雀，3張電動麻雀枱及約2100元賭款。

警方強調，「無牌售賣酒類飲品」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，切勿以身試法。警方亦呼籲市民現正處於疫情嚴峻時期，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。