警「鐵將」破2千多宗網購騙案拘317人　苦主買演唱會飛失7萬元

警方由去年至今進行5次代號為「鐵將」的執法行動，合共拘捕317名疑犯，偵破2,052宗網上購物騙案，涉及款項共1,254萬元。當中，東九龍總區重案組更瓦解一個、主要賣演唱會門票及電子遊戲機的犯罪集團，該集團於兩個月內總共騙取20人近29萬元。據知，部分受騙者是購買張敬軒演唱會門票上當。



網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，今年5月15日至6月2日，警方進行第5次「鐵將」執法行動，行動合共拘捕94人包括67男27女（14至75歲），被捕人罪名包括洗黑錢、串謀詐騙及以欺騙手段取得財產。該次行動破獲892宗網上騙案，涉款549萬元，行動中檢獲手機及銀行卡等證物。

東九龍總區重案組總督察莫子威指，行動更瓦解一個犯罪集團，主要賣演唱會門票及電子遊戲機，該集團於2021年11月至今年1月，總共騙取20人近29萬元。受害者為15男5女，由16歲學生至39歲在職人士不等，損失金額由300元至70,940元不等，案件發生於全港各區。

案情透露，去年11月10日至今年1月6日，有20人於不同社交平台購物，騙徒要求事主全數付清款項，之後才會發貨。其中一宗發生於去年12月，一名28歲受害者希望購買980元的演唱會門票，對方要求先交出300元按金，貨到後再交全數款項，騙徒初時答應事主，之後卻反口要求他交出餘款才出貨，受害者擔心受騙於是報警。

莫子威稱，有其他受害者全數付款後，最終蒙上損失。有騙徒更於收錢後，以不同借口再騙錢，其中一名26歲受害人以4,780元購買2張演唱會門票，事主過數後被騙徒說服，再購買2張頭等門票，結果單日已進行17次交易，騙徒其後又指買夠90張門票，才能寄出門票，事主不斷「加碼」購買，最終損失70,940元。

警方調查後鎖定5名集團成員身份，於5月25日拘捕5名本地男子（19歲至28歲），被捕人包括2名集團骨幹成員及3名戶口持有人，其中2人有案底，有被捕人以1千元至3千元不等招攬傀儡戶口。涉案集團運作2個月時間，已經有20人受騙及共損失約29萬元。

許綺惠指出，該5次代號為「鐵將」的執法行動，合共拘捕317名疑犯，以及偵破2,052宗網上購物騙案，涉及款項共1,254萬元。她指出，騙徒主要手法為於網上社交平台帖文吸引消費者，包括推出限時優惠谷銷售，捉受害者「不買走寶」的心態。另外騙徒有機會更改店名，避開受害者的「嬲嬲」及負評，有時更會刪走負評。不少案件都是網上交易，全程拒絕事主面交甚至沒有門市。亦有騙徒會假扮買家，指有興趣購買手錶及手袋，再出示假支票及假付款證明，但賣方發貨後卻收不到錢，始知受騙於是報警。

今年首4月警方共接獲6154宗科技罪案 損失金額10億

許綺惠表示，今年1月至4月警方共接獲6154宗科技罪案，較去年同期4691宗上升四成，損失金額由去年同期的9億7千萬元上升至10億元。疫情下不少市民於網上消費，由今年1月至4月警方一共接獲2585宗騙案，較去年同期的1902宗上升3成半，損失金額達2540萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽提醒，市民應光顧信譽良好的賣家，並了解賣方背景，盡量選擇貨到付款或當面交收。另外，付款前應先搜尋賣方的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。最後，如對賣方存有懷疑應終止交易，如懷疑被騙，應該保留交易資料並報警求助。