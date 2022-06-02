大嶼山遇溺兩死│港版天使之路潮漲淹沒　專家指踩中淤泥加倍危險

大嶼山欣澳今日（2日）發生兩死遇溺意外。54歲姓何男子及42歲姓麥女子於欣澳對開長索島，疑麥女嬉水期間遇溺求救，同行何男下水救人未料一同遇溺，兩人獲救上岸時已昏迷，送院後搶後雙雙不治。

意外現場是長索島，該島與鹿頸村之間有一個「港版天使之路」之稱的連島沙洲，於潮漲時會被淹沒。專家指出因潮漲水位有機會急速升高，如踩中淤泥更危險，行山人士於出發前應先了解環境及潮汐漲退情況。



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翻查資料，長索島是位於鹿頸村以北的一個無人島，與鹿頸村之間由一段連島沙洲的沙路相連，由於與日本小豆島「天使之路」的景色相似，因此有「港版天使之路」之稱，吸引不少遊人慕名前來觀光。由於該段連島沙洲在潮退時才會出現，潮漲時則會被淹沒。

出發前應先了解環境及潮汐漲退情況

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，事發時間正午12時許正值潮漲，懷疑事主當時因水位升高而遇溺，加上沙路被淹沒後深淺不一，「可能（地面）凹咗落去都唔知」。胡啟榮又舉例不少市民會到石灘進行摸蜆等活動，由於斜度不高，有可能未有為意而愈走愈遠，當潮漲水位上升時「走都走唔切」。

救人者同遇溺案例不少 不要鹵莽單獨救人

對於事件中男事主疑因救人時遇溺，胡啟榮指過往已有不少救人者同遇溺的案例，他指出因為遇溺人士會不斷掙扎，隨時將其他人拉扯及按下，單獨下水救人其實相當危險，因此救生員亦會盡量2至3人一同進行拯救。胡建議如遇到有人遇溺亦不要鹵莽單獨救人，反而可嘗試拋下繩索、衣物等將事主拉回。

攀山專家鍾建民建議，行山人士於出發前應先了解上址的環境及潮汐漲退情況，因潮漲水位有機會急速升高，相差可高達一至兩米，再加上近岸環境有可能會有淤泥，假如潮漲時腳部被淤泥困住則十分危險。