筲箕灣私家車被搜出毒品　司機被捕

撰文：凌逸德
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今（5日）晨6時07分，港島總區衝鋒隊第四隊人員途經筲箕灣寶文街，發現一輛私家車停在路邊，司機形迹可疑，遂上前截查，發現司機迷迷糊糊，支吾以對，在車內搜出少量懷疑毒品，涉嫌藏毒將司機拘捕帶署。

藏毒
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