良景邨MMA｜煙民疑吸煙激嬲食客爆激戰　拳來腳往五度墮地

屯門良景邨良景市集一食肆對開近日疑發生街頭打鬥事件，有目擊者將事發的影片上傳至社交平台，指當時一名煙民疑在食肆門外等外賣，惟煙味攻入店內，坐在門旁進餐的食客大感不滿，出言着對方移步無果，最終大打出手。片中可見，兩名男子扭作一團，互罵髒話，煙民數度中拳後失平衡，至少五度墮地，隨即又站起還擊，食客則敏捷地閃避對方拳腳，打鬥持續逾1分鐘才結束。



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片中兩名男子在食肆門外發生爭執，手指夾着一根已點燃的香煙及拿着外賣的黑衣男子，向對方出言挑釁﹕「你過嚟呀！」身穿藍衣、相信是食客的男子聞言大動肝火，趨前推撞該名煙民，雙方隨即扭作一團，煙民手中的外賣食物及飲品散落一地，他數度被人擊倒在地上，站起來揮拳還擊時，疑重心不穩又再度跌倒，食客則靈敏地閃避，亦曾攻向煙民的下盤。兩人曾數度停手，觀察對方的動靜，但很快又再展攻勢。最終煙民質問食客﹕「你係咪扮嘢呀？」食客憤然稱﹕「我唔係扮嘢！你係咪恰我細隻呀？」煙民對此存疑﹕「我恰你細隻？」兩人終止打鬥。

片段雖然未有交代前因後果，但上傳影片的目擊者留言指﹕「藍衫響麵店食緊嘢，黑衫響門口食煙等外賣，啲煙吹入食店，藍衫叫佢行遠啲食煙，黑衫唔肯行開，就係咁打起上黎啦⋯⋯」。

網民對影片議論紛紛，認同煙味的確憂民，但亦不應訴諸暴力，「食煙本身冇問題，但係唔好騷擾到人哋」、「雖然打人唔啱，但食煙真係乞人憎」。