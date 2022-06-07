荃灣耀才證券分行被掛橫額追租　12男涉非法集結被捕兼罰告票

網上流傳荃灣沙咀道耀才證券分店今日（7日）遭人掛橫額及放易拉架追收兩個月的欠租，令人關注是否有財政問題。惟耀才證券晚上於社交平台兩度發文闢謠，指一切如常，而耀才證券2022至23年度首兩個月純利約6,400萬元，實力雄厚。

被掛橫額一事亦驚動警方到場調查，警方指接獲報案，指今午有人在店舖外聚集，人員到場後拘捕12名男子涉嫌非法集結，同時發出違反限聚令告票，案件現時由反黑組接手調查。消息指，被捕人士與耀才證券被追租一事有關。



網上今日流傳一張照片，可見荃灣沙咀道耀才證券被人掛橫額追租。（網上圖片）

網上今日流傳一張照片，可見荃灣沙咀道253號地下的耀才證券分行，被人掛上一幅橫額，上面寫有「耀才證券欠租，拖欠四、五月租金，請從速繳交」，店外亦放有兩個寫有類似內容的易拉架。據悉職員其後報警求助，多名警員到場調查事件。

警方指出，今日（7日）下午約2時45分接獲報案，指有人懷疑於荃灣沙咀道253-255號外聚集。警員接報到場，經初步調查，拘捕12名本地男子，年齡介乎24至52歲，他們涉嫌非法集結被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。他們現正被扣留調查，案件交由荃灣警區反三合會行動組人員跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

耀才證券於傍晚6時許在社交平台發文回應今次事件，張貼一張已移除橫額的荃灣分店照片，指「一切如常」、「業績亮麗」，內容提及公司於2022至23年度首兩個月未經審核綜合稅後純利約為6,400萬元。事隔一小時後又再度發文，指公司實力雄厚，全因始終如一地堅守「以客為本」的服務宗旨，無論市靜市旺，均與時俱進，多管齊下提升競爭力及擴展業務，成功把握商機，並締造出驕人的業績。

警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。