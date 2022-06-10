警屯門搗無牌洒吧　拘29歲男負責人　43歲女身上藏懷疑可卡因

屯門警區刑事部聯同特別職務隊人員今（10日）凌晨1時，根據線報及深入調查進行代號「雷霆2022」（THUNDERBOLT 2022）的反罪惡行動，突擊搜查屯門建發街一工廈單位，搗破一間無牌洒吧，拘捕24人，分別涉犯「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「販運危險藥物」及違反限聚令。



行動中，警方拘捕一名29歲本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。警方在其中一名43歲被捕女子身上檢獲一包重約27克懷疑可卡因，她亦涉嫌「販運危險藥物」被捕。在場的15男8女顧客，年齡介乎25至60歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

全部被捕人現正被扣留調查。行動中警方一共檢獲約 500罐啤酒及3支烈酒，總值約10,000元。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

警方指，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。