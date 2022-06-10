老翁青衣行山失蹤6日　救援人員今尋回遺體

上周六（4日）下午5時許，一名87歲的老翁胡添暢在青華苑後山行山時受傷，孫女從電話得知後報案求助，惟之後失去聯絡。老翁家人指他當日上午（4日）在青衣青芊街最後露面後便告失蹤，警方及消防連日在山中搜救，至今（10日）晨約11時40分，警方、消防、飛行服務隊及民安隊人員在距離一公里的青衣青衣西路一山坡，發現胡的遺體，死因有待驗屍後確定。



上周六（4日）黃昏5時許，警方接報一名女子報案指，早前接獲她祖父來電，於青衣青華苑後山行山時受傷，遂替他報警求助。過百名機動部隊及軍裝警上山搜索。另外，政府飛行服務隊亦派出直升機於上空低飛盤旋，開啟射燈搜索超過兩小時，惟至當晚11時許仍未尋獲老翁。其後，警方、消防、飛行服務隊及民安隊人員一連6日上山進行搜索，並在今早發現老翁遺體。

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消息指，老翁意識清醒，無法表達自己身處何方。警方曾以視像電話方式致電老翁，成功聯繫上他，並著他展示四周環境。警方稱，涉事的87歲男子胡添暢，6月4日在青芊街最後露面後失蹤，其家人於同日向警方報案。胡翁身高約1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及光頭。他最後露面時戴米白色鴨舌帽和身穿長袖深藍色外套、灰色長褲及黑白色波鞋。