葵涌六旬漢疑橫過馬路遭貨車輾腳　中醫師憶述救人一刻

葵涌今午（10日）2時許發生交通意外，一輛貨車駛經和宜合道186號至210號近宜發大廈對出時，撞倒一名過路69歲男子，男子腳部被輾傷大量流血，幸仍保持清醒，被救護車送往瑪嘉烈醫院急救。

現場消息指，男子疑橫過馬路不慎被車撞倒，事發後多名熱心途人紛紛協助，包括一名在附近開設診所的中醫師，他指當時所見男子腳部傷勢嚴重，有女士協助男子止血。



事發後，附近一間中醫醫務所的中醫師聞訊，立即上前協助傷者，醫師區梓桓憶述，當時突然聽到診所外一陣嘈雜，有人尖叫，他探頭發現街上一名男子被貨車撞倒，於是著姑娘報警。傷者當時清醒倒卧地上，頭部流血，右邊腳部傷勢嚴重，懷疑被車轆輾過，區指當時為傷者檢查頭部，並著他鎮定避免傷勢加劇。另外當時多名熱心途人幫忙安慰傷者，疏導車流，期間有一名女士身上帶有包紮工具，立即為傷者止血。

途人常貪方便過路 曾發生嚴重車禍

區醫師指，事發位置交通繁忙，車流亦十分急，而且因馬路兩側也有巴士站，途人經常貪方便橫過馬路。上址曾發生多次交通意外，包括2018年一名過路老婦因被車撞倒重創昏迷。區醫師呼籲附近街坊、特別是老人家，不要在該處橫過馬路。記者現場所見，事發馬路中央設有欄杆，分隔兩邊行車線，事發位置恰巧為欄杆盡頭，不少途人在意外後，仍罔顧安全橫過馬路。