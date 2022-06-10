淘大奪命工傷｜事隔近1個月家屬商恩恤安排未果　工權會斥涼薄

大埔淘大食品廠上月12日發生奪命工業意外，43歲工人溫新強於工作期間被機器夾斃身亡，遺下妻子及一對分別7歲及11歲的子女，孤苦無依，境況堪憐。事隔接近一個月，家屬與淘大商討恩恤金的安排上，淘大不斷更改條件，雙方仍未達共識。溫新強的大哥及二哥，不滿淘大公司未發放合理的恩恤安排，以及期望喚起大眾關注廠房的職安問題。



溫新強一直任職於淘大廠房的包裝工人近15年，事發於上月12日早上8時40分，溫在豉油生產線工作，正探頭進行日常檢查及清潔機器時，原為「待機」狀態的上卡板機突然起動運作，壓向其頭部。約30分鐘後，其同事才聽到類似機器故障的聲響，前往查看，發現溫的頭部被夾住。當消防員接報到場後，花近20分鐘才把溫從機器救出，惟當時溫已昏迷失去知覺，送院搶救後，證實不治。

死者家屬聲淚俱下 胞兄：不知如何向小朋友交代

溫與太太於2010年結婚後，育有一對分別7歲及11歲、正就讀小學的子女，他生前與妻兒長年分隔兩地，其太太及子女一直長居住於內地生活，太太亦因需獨力照顧小孩而未能工作，多年來的生活費及學費亦由溫負責，故他為家中的經濟支柱。在事發時，溫太亦身處內地，胞兄溫生一度哽咽表示，「出殯當天不知如何向小朋友交代，要他面對這麼殘酷的事實」。

此外，溫在港一直與年屆七旬父母同住於一公屋單位，目前兩老亦難以接受兒子已離世的殘酷現實，「媽媽每日返到房見到佢（死者）的物品都喊」，可見一眾家屬至今仍未走出喪親悲痛中。

胞兄溫生受訪時一度哽咽，一眾家屬至今仍未走出喪親悲痛中。（林朗天攝）

賠償協議膠著 家屬至今未獲回覆

死者胞兄溫生稱得知弟弟死訊後，淘大公司亦於事發當日聯絡慰問，並表示願意發放一筆約5萬元的應急資金。其後，工權會亦隨即協助跟進，惟在商討恩恤事宜，淘大公司除公正行及死者家屬外，一直拒絕工權會之參與。

兩胞兄待溫太到港後，再跟淘大職員協商，但換來的只是一堆私下和解的要求，而淘大提出的協商條件更不斷削減。溫生前的每月薪金為13,000元，家人原先向淘大要求36個月月薪的恩恤金，惟職員卻表示在日後其餘的賠償金額中扣除，如相關勞工保險等才能妥協。其後，職員又提出可不作有關扣除，但需即時接受相等於24個月月薪的恩恤金。

後來，淘大公司說法再有出入，並只透過公正行表示家屬只能提供兩個方案，一為一筆5萬元的一次性恩恤金，連同先前約5萬元的應急資金，合共約10萬元；二為賠償25萬元，再扣除日後其餘的賠償金額。溫生嘆「我們學歷不高，不懂法律之事」，事到如今仍未知如何處理，淘大亦未有直接回覆家屬。

淘大廠房欠監管 員工出事已太遲

除淘大的善後問題困擾家屬外，廠內職安問題亦為人垢病，據工業傷亡權益會幹事林靜儀指，淘大工廠內並沒有安裝閉路電視，故大大增加警方調查難度，同時她亦批評為何只有事主一人在生產線獨立工作，以致事發後半小時，才被工友們發現報案。

林又質疑廠方欠缺監管，難保下次再有同類事件發生，並直斥，「淘大貴為本港一大企業，相信食品廠應有很多員工工作，而提供幾十萬元恩恤金亦並非大問題，在事後安排上，因淘大曾給予家屬希望後，又突然推翻先前的協議，這做法是無理，並且非常涼薄」。工權會就今次事件，促請淘大盡快安排恩恤協議。