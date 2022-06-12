尖沙嘴外牆廣告搖搖欲墜　消防升雲梯拆除

撰文：凌逸德
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連日橫風橫雨，今（12日）午1時36分，柯士甸道港景峯商場外牆兩幅地產廣告布條搖搖欲墜，恐會墮下構成危險，途人報警，消防到場封鎖對開路面，升起雲梯拆走兩幅廣告布條，事件中無人受傷。

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