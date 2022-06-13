「單車色魔」屯門元朗連環非禮4女　13歲中學男生涉案落網

本月初屯門及元朗發生連環風化案，一名女跑友於上周日（5日）晚上跑經屯門湖山路時，突然有人踏單車趨近，伸手用力抓其右邊臀部，女事主不甘受辱追截色狼但無果報警方。警方事後共接獲4名受害女子報案，指她們分別於屯門及元朗區被一名男子非禮，經調查後於昨日（12日）在旺角區拘捕一名13歲少年，並檢獲涉案單車。



消息稱，被捕13歲疑犯就讀中學，因案中有人犯案時戴頭盔及口罩，警方經翻查閉路電視深入調查後始鎖定疑犯。據了解疑犯並非居於屯門區，案發時有人踏單車由大埔前往屯門，途經元朗時從後踏單車趨前，摸臀非禮一名女子。其後疑犯途經屯門青山時重施故技，再非禮另外3名女子。

警方檢獲一輛單車。(警方圖片)

警方在案中接獲4名女受害人報案，案件交由屯門警區重案組跟進，人員經深入調查及情報分析後，鎖定疑人在案發當日曾到屯門青山一屋苑探朋友，至昨日下午在旺角區拘捕涉案的13歲本地男童，他涉嫌非禮正被扣留。行動中，人員檢獲一輛單車、一個頭盔及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物。

受害4名女子分別21歲至27歲，其中一名女受害人當時晚上9時許跑經屯門湖山路，突然有人踏單車趨近，伸手用力抓其右邊臀部，色狼事後逃去。該名受害女子事後更在facebook講述被非禮的經過，「我聽到單車聲愈嚟愈近，下意識讓一讓路，點知呢個男人喺好接近我果陣突然好大力咁揸左我右邊patpat一下，真係好大力」，認為色狼手法熟練，並告誡其他女士行經該路段時小心。