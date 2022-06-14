海關首破利用重型挖土機走私　檢千萬舊手機及抗癌藥拘兩男

香港海關上周四（9日）於在香港西面水域進行反走私行動，檢獲5部重型挖土機和一批走私貨物，包括舊手機及醫治癌症的藥物，估計市值共約1000萬元。海關首次發現有走私分子利用重型挖土機，收藏大批走私貨物。案件中兩男子被捕，包括內河船的船長及鐵皮場負責人。



+ 6

海關今（14日 ）下午交代案情，海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，海關於6月9日晚上偵破一宗海上走私案件，於一艘內河船運載的重型挖泥機、結構空間內發現走私貨物，包括舊電話及醫治癌症的藥物。人員跟進再搜查元朗一個儲存挖泥機的鐵皮場，並於場內一挖泥機檢獲懷疑舊的走私手機，行動海關檢獲約1千萬元貨物及拘捕2人。

走私分子反監視 連場大雨增難度

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝指，早前海關接獲線報指，有不法分子用重型機械走私物品回內地。人員鎖定元朗一個位置偏僻、過萬呎的走私鐵皮場，海關人員進行監視，發現上址偏僻及少外人出入，另外有人於深夜時間操作挖泥機。而上址周圍都有鐵皮圍封，走私分子派人在附近進行反監視活動，以及行動時連場大雨，令海關人員難以監視內圍活動。

+ 1

海關港口及海域科海域行動組指揮官黃智輝表示，至6月9日走私分子安排貨車到場，有人於滂沱大雨下，將挖泥機運到油麻地缷貨區，再吊上一艘內河船，晚上10時該船向香港西面水域駛去，海關人員立即截停該船。當時船上有6男1女內地船員，報稱載有31隻貨櫃及4部挖泥機，並準備運到內地佛山市。

挖泥機底部空心位置 收藏大量走私貨物

海關發現其中一部挖泥機的底部，當中一處有封蓋位置，該位置滿佈泥濘，人員鬆開部份螺絲，發現周圍隙縫的空心位置藏有懷疑走私貨品。由於收藏位置隱蔽及底部空間窄，人員需小心地抹去泥濘和拆除封蓋，發現裡面有大量走私貨品。海關即場拘捕一名自稱是船長的內地船員。另外，人員立即搜查元朗的目標鐵皮場，海關於其中一台挖泥機底部，發現有其中一個結構空間，被兩個半月形的鐵板封鎖，人員拆除鐵板後發現懷疑走私物品，大約可收藏約1千部手機，人員即場拘捕一名34歲涉案本地男子。

+ 1

舊電話運回內地有價有巿

鄭德喜指，今次檢獲的主要是舊電話，他指由於內地對廢舊電子產品進口有嚴格的規管，由於該物品對環境及生態安全有威脅，進口前必須得到內地相關檢驗批文，但有關批文申請相對困難。有不法分子過去主要由旅客以「螞蟻搬家」的形式偷運舊電話，但疫情阻礙通關及運送，他們轉用海路走私。有關舊電話如成功運回內地，有機會被翻新及重新銷售。而舊手機回收價為500至1500元不等，翻新後可售4000至5000元不等。

海關指，今次首次發現有人用重型挖土機收藏走私貨物，估計有人先升起挖土機，再將走私貨物藏於機身底部位置。由於放下挖土機後，底部空間非常窄，不法分子用收緊螺絲及底部沾上泥濘，從而增加海關的調查難度。海關指，走私貨物的轆很乾淨，只得底部沾上泥濘，手法反而引起調查人員懷疑。另外市民如有懷疑，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑走私活動。