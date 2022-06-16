荃灣大嶼山泳灘湧現垃圾長蛇陣　救生員協力清理　籲遊人保護海洋

持續一個多星期連場暴雨，荃灣及大嶼山一帶泳灘出現長達數十米的漂浮雜物及垃圾，遠看有如垃圾長蛇陣。香港政府拯溺員總工會稱連日來多得大批救生員及外判清潔工人，日曬雨淋協助清潔海岸，呼籲市民切勿貪一時方便，在郊野及外島遊玩時隨處棄置垃圾。



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香港政府拯溺員總工會主席鄧子安接受《香港01》訪問稱，「垃圾沿水流行，如果大雨就會跟住出海，沖到沿岸泳灘。」荃灣及大嶼山一帶的泳灘情況比較嚴重，應該海流有關。垃圾有數種，包括是食物包裝及膠樽等物品，另有木碎、斷樹和發泡膠等垃圾。

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荃灣區青山公路一帶的多個泳灘，垃圾圍灘情況較為嚴重，長數米的廢木、數米長的木碎、發泡膠與大量膠樽如長蛇陣般把泳灘岸邊包圍。泳灘淺水區又有長10多米，闊約1米的小型垃圾漂浮帶。近日各灘上的救生員和清潔工都忙於清理圍灘垃圾，清理垃圾數以噸計，堆成小山。

海洋垃圾，特別是塑膠廢物會破壞整個海洋生態。例如海洋生物被垃圾纏繞、因垃圾導致缺氧死亡，以及海洋生物及海鳥誤食塑膠飲管等。大量的塑膠垃圾漂浮、覆蓋在海面上，遮蔽了陽光，阻礙綠色水生植物進行光合作用，造成海水中溶解氧大幅減少，導致大量海洋生物缺氧死亡。此舉會破壞生物的食物鏈，對生物造成負面影響。