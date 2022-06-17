消防處全港突擊搜查38處所　搗12非法加油站　拘24人檢30噸危險品

消防處於6月首三個星期在各分區抽調300人，展開代號「新月」的全港執法行動，主要打擊遍布各區與危險品相關的違法活動。行動中，消防人員突擊搜查38個懷疑非法過量貯存危險品的場所，以及搗破12個非法加油站，總共檢獲5萬公升柴油及30公噸危險品，並拘捕24名男女，涉嫌違反《危險品條例》及《危險品管制規例》等罪行。



高級消防隊長（危險品巡查專隊）郭維真交代案情指，危險品巡查專隊透過情報分析及風險評估，鎖定港九新界多個懷疑過量儲存危險品的處所，6月1日派出三隊消防人員突擊巡查位於荃灣、長沙灣、沙頭角三個懷疑無牌過量儲存危險品的處所，當中涉及不同的化工原料店及倉庫。

前日（15日）消防處再派出超過100名消防人員，組成30個小隊，突擊巡查位於旺角新填地街一帶共33間五金舖，藉此加強五金舖營運者對於儲存危險品的安全意識，以及打擊無牌儲存危險品的非法行為。消防人員又特別提醒店員要警惕守法，如遇到可疑人士或情況要立即舉報。行動當日，消防人員發現4間五金舖涉嫌存放過量危險品。昨（16日）上午，消防人員再次突擊巡查位於荃灣及青衣的兩個懷疑過量儲存危險品的處所。

消防處於3次突擊行動中，總共檢獲超過30噸危險品，當中包括約4噸第3類、約14噸第5.1類、約12噸第8類及2噸有待分類的危險品，市值估計超過70萬元。

由於涉案的危險品種類繁多，政府化驗所分析及諮詢事務部的人員應消防處要求，派員到場進行分析及取證工作。行動中，消防處截獲8名男子，年齡介乎58至83歲，涉嫌違反《危險品條例》及《危險品管制規例》，將會被檢控。

由左至右：反非法加油活動特遣隊高級消防隊長莫柏建、高級消防區長（危險品課）張傲天、助理消防區長（危險品課）吳廸嘉及高級消防隊長（危險品巡查專隊）郭維真。

反非法加油活動特遣隊高級消防隊長莫柏建指，打擊非法燃油轉注特遣隊於6月7日至9日突擊巡查新界文錦渡、屯門、天水圍、昂船洲、青衣，將軍澳及沙田等地，一共搗破12個非法加油站，檢獲5萬公升柴油，市值107萬元。另外，人員亦截獲8部油缸車、5部儲有柴油的輕型貨車及大批入油工具。消防處截獲12男4女，年齡介乎30至60歲，涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品管制規例》，將會被檢控。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輪的牌照，待法庭定罪後，有關牌照將會被撤銷，並禁止相關車輛運載危險品。涉案柴油已被消費處檢走，稍後會向法庭申請充公。

高級消防區長（危險品課）張傲天補充，今次執法行動主要針對無危險品牌照、不合適處所，無合適的消防設備、負責人無相關經驗及訓練等非法行為，並主動打擊不守法的人士及相關業務者，藉此加強阻嚇力，提升大眾對消防安全意識。

張續指，消防處屬跨部門反恐專責組成員之一，人員在新填地街五金舖巡查期間，亦有向店員講解售賣化學品要注意的地方，加強業內人士對危險品的認識，並提醒如發現有人購買相關貨物時神色慌張、堅持用現金交易等行為，可向反恐專責組舉報。

張傲天表示，行動中未有發現有人製造危險品，如有發現將向有關當局舉報及轉介。他指，每逢大型節日及慶典前夕，消防都會加強巡查力度及舉行一連串行動，但暫時未見到有活動影響相關節日進行。