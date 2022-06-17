觀塘繞道的士遭開篷車撞尾　翻側撞壆險墮橋　4人受傷

觀塘繞道發生交通意外，今日（17日）下午2時許，觀塘繞道往旺角方向一輛開篷私家車與一輛的士相撞，的士翻側後壓向圍欄，車內一度有人被困。4名傷者包括的士司機受輕傷，多輛救護車到場為傷者治理。現場圖片所見，私家車車頭嚴重損毀，碎片及雜物散落路面，而的士則在路壆旁翻側，險飛墮橋底。交通警員正在場調查事件，多名南亞裔人士站於路旁助查。



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現場消息指，寶馬開蓬車上包括司機及乘客一行4人，全部均為南亞裔人士，而當時的士車上除司機外，亦載有一名乘客 。事發時，的士先被寶馬開蓬車從後撞尾，然後失控撞欄，繼而打圈翻側。兩車碰撞後，部份物件如銀包及鞋等，亦跌落至橋下海濱長廊。救護員到場後，於路旁為受傷的南亞裔人士戴上頸箍急救，其中一名傷者口部流血。警方將觀塘繞道部分行車線封閉，同時亦圍封海濱長廊部分位置，有警員協助清理馬路上的碎片。

運輸署於下午5時23分表示，早前因交通意外，觀塘繞道(往油塘方向)近九龍麵粉廠的部份行車線封閉，車龍龍尾一度到MegaBox，現時已解封。

惟觀塘繞道(往旺角方向)近九龍麵粉廠的部份行車線仍然封閉，車龍龍尾已到油麗邨及將軍澳道近將軍澳隧道，上址交通擠塞。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。