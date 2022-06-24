警「雷霆2022」反黑行動拘1837人　檢一億港元毒品及貨物

警方指，今年5月20日起進行代號「雷霆2022」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。截至6月17日，香港警方共拘捕1837人，檢獲毒品和涉及非法活動的貨物，總值超過1億港元。

而三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2022」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。



警方續指，截至6月17日，香港警方聯同入境事務處、海關、消防處及食物環境衞生署等政府部門共搜查2548個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間及住宅單位等，並拘捕1837人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括傷人、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、經營非法賭場及經營賣淫場所等。



被捕人包括1221名男子及616名女子，年齡介乎11至90歲，當中73人為內地人士，119人為非華裔人士。香港警方同時亦檢獲市值約8000萬港元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等。

「雷霆2022」仍繼續進行，香港警方鼓勵市民積極提供涉及三合會及有組織犯罪集團的情報，以助警方更有效打擊該類型非法活動。香港警方會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。