警搗屯門工廈3無牌酒吧拘56人　12人未成年

屯門警區展開打擊以工廠大廈單位作為非法活動埸所的行動，並搗破區內3間無牌酒吧，以涉嫌「販運危險藥物」、「藏有攻擊性武器」、「經營無牌酒吧」及「在無領取牌照的地方飲酒」等罪名拘捕56人，分別39男17女，年齡介乎16歲至56歲，其中12人為未成年人士。警方相信無牌酒吧主要招待熟客，而且場所重門深鎖，增加警方執法難度。警方亦提醒年輕人要遠離毒品，不要受朋輩影響吸毒。



屯門警區反三合會行動組主管梁冠灝督察表示，自粵港澳三地於今年5月20日起進行代號「雷霆2022」的大規模聯合反罪惡行動，屯門警區一直進行情報搜集，執行多項情報主導行動，過去數周亦聯同多個政府部門巡查各類持牌處所，包括酒吧及食肆，以防罪案發生。

有不法分子以不法手段逃避警方執法，增加警方調查難度，他們利用的非法處所位置隱蔽，在該些場所提供酒精、毒品予客人，甚至引發一連串罪行。

為了加強打擊區內非法活動及黑幫收入來源，保護青少年及針對匿藏於工廈的非法活動，警方鎖定目標單位後於今日（26日）凌晨展開執法行動，屯門警區反黑組、特職隊及青山分區雜項調查隊人員，在2小時內成功搗破3個位處工廈單位內的無牌酒吧。

其中一個場所面積約3500呎，內設置舞池及裝有高級音響器材，招待年輕人跳舞及吸毒。場內設有多個閉路電視，出入口裝有兩個上鎖的鐵閘及一個木門，單位內同時設有一個連接後樓梯的出口，供場內人士遇警方巡查時不動聲色地離開。探員埋伏於單位正門及後樓梯，看準時機進入單位，制服場內所有人士，拘捕16男7女。警方亦檢取10克可卡因、16克俗稱「K仔」的氯胺酮、6克大麻、15粒搖頭丸，2把開山刀、大批酒精飲品及影音設施。

另外，同日凌晨時份，警方亦突擊搜查青揚街一工廈內一個900呎單位，以及業旺路一工廈一個約2000呎單位，兩個單位皆為無牌酒吧，並拘捕33人，包括場所負責人。