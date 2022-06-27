警破3宗仿製火器案　檢「港獨」旗38仿製槍　拘17歲學生等3男

警方於今早（27日）破獲三宗仿製火器案件，警方根據情報及採取行動，搜查新界及九龍多個住宅，並拘捕3名男子，年齡介乎17至44歲，包括一名17歲中學生，涉嫌管有仿製槍及管有攻擊性武器。行動中，警方檢獲38支仿製槍械、8把刀、1支伸縮棍、一批防毒面具、一批反政府旗幟等證物。警方指，暫無證據顯示3名被捕人士有關，亦與早前於中環發生的槍擊案無關。



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調查是否有人幕後操縱年輕人作不法活動

新界南總區重案組早前於網上群組發現有人出售防毒面具及防毒面具的濾罐，亦曾網上展示照片，遂鎖定一名17歲中學生，並於今日清晨採取拘捕行動，其間在其家中搜出一批物品，包括氣槍、伸縮棍、摺刀、摺錘、防毒面具、一批過濾器，以及「光時」、「香港獨立」旗幟及反政府口號報章。被捕17歲少年仍被扣查中。該重案組總督察陳家瑩表示，警方會追查物品來源及有無其他人涉案，亦會調查是否有人幕後操縱年輕人作不法活動，暫無證據顯示被捕人士曾於網上發布煽動他人就七一進行任何活動的訊息，但會調查他為何會管有一些反政府的物品。

另外，新界北總區重案組亦根據線報，於今日清晨突擊搜查天水圍一個住宅單位，檢獲9支懷疑經改製的氣槍，包括3支長槍及6支短槍，以及18個彈匣、3把軍刀、一個防毒面具、瀘罐，亦有兩張反政府旗幟，並拘捕一名23歲報稱無業的男子，他現正被扣查。仿製火器及軍刀會進一步化驗，調查工作仍在進行中，不排除有更多人被捕。

而西九龍總區重案組亦突擊搜查深水埗一個住宅單位，檢獲27支氣槍，當中包括9支長槍及18支短槍，以及56個彈匣及3把軍刀。一名44歲中國籍男子被捕，他報稱是送貨工人，現正被扣查調查。