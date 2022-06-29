車CAM直擊｜黑色AUDI環保大道天橋逆線行車　53歲司機涉危駕被捕

網上流傳一條車CAM片，一輛黑色AUDI私家車沿環保大道天橋行駛期間逆線行駛，迎頭駛至的片主立即煞車，並讓路予AUDI重返正途。片主形容逆線司機「真係離X譜」，網民亦都大為驚訝，直斥AUDI司機不知所謂，又有人表示片主應該「企硬」不讓路予對方，將AUDI頂回路口。



警方表示，留意到網上流傳一段短片，片中一輛深色私家車在6月28日早上約8時沿環保大道天橋行駛期間逆線行駛，幾乎撞向迎頭車輛。警方高度重視案件，並由東九龍總區交通部主動跟進調查。

經調查後，警員今日（29日）在牛頭角區拘捕一名53歲姓劉男司機，涉嫌「危險駕駛」。他現正保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除對其他道路使用者構成危險外，更有機會引致嚴重交通意外。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。