元朗水邊圍邨泉水樓停電　疑電錶房「跳掣」人員搶修

元朗朗屏中電電纜橋上周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門區大停電，約16萬戶居民受影響叫苦連天。雖然事後中電進行緊急調配電力及搶修，翌日早上陸續恢復電力供應，惟事隔一周，至今日（29日）晚上8時許元朗水邊圍邨泉水樓又突然停電，四周漆黑一片，大廈升降機更一度停止運作。屋邨管理處派員檢查，疑大廈電錶房「跳掣」肇禍，正在場搶修。



發生停電的是水邊圍邨泉水樓，其後樓宇則未有受影響。事發於今晚8時許，泉水樓整幢大廈突然停電，各單位一片漆黑，僅餘大堂及樓層走廊維持有限度照明。其間大廈升降機亦一度沒電供應停止運作，管理員圍封升降機，以防有居民使用升降機被困在內。管理處事後派員到場檢查電力供應，警方亦接報到場調查。

現場消息稱，人員初步檢查疑是大廈的電錶房「跳掣」斷電，導致大廈的單位停電，事後加緊進行搶修。中電回覆《香港01》查詢表示，經檢查後證實區內供電正常，疑是大廈本身電力系統出問題。

停電期間，不少居民感不便，有人更因家中無冷氣悶熱，走到樓下乘涼。原本居於九龍區的居民劉小姐，知悉今晚水邊圍邨停電後，更特意從九龍趕返元朗，探望獨居在泉水樓的父親。她指早前與父親通話時突然斷線，由於父親坐輪椅，不方便行動而且患有心臟病，擔心停電下父親無人照顧，因此她即使長途跋涉亦回家查看父親是否安好。