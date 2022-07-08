海關沙田截獲$130萬大麻花　拘控31歲男運輸工人

海關於沙田進行緝毒行動，截查一名31歲男運輸工人，揭發他攜同約值130萬的懷疑大麻花，遂控以其一項販運危險藥物罪，明日（9日）在粉嶺裁判法院提堂。



海關人員檢獲約值130萬的懷疑大麻花。（鄧宇詩攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋表示，海關人員昨午（7日）在沙田進行緝毒行動，於石門一行人路截查一名31歲男子時，在他攜帶的紙箱、紙袋和行李箱內檢獲該批重約7公斤懷疑大麻花，估計市值約130萬元，及一批毒品包裝工具，於是將他拘捕。被捕男子報稱任職運輸工人，已被控以一項販運危險藥物罪，明日（9日）在粉嶺裁判法院提堂。

方子洋又表示，初步調查顯示被捕男子有黑社會背景，毒品來源及去向仍在調查中，估計人員於男子分銷毒品前已將其截獲。方又提醒市民，吸食大麻與其他毒品一樣會上癮，及對健康做嚴重損害，又稱據世界各地、包括世界衛生組織的研究顯示吸食大麻禍害深遠，有機會造成不可逆轉的認知功能受損、患上精神病及癌症。

海關指根據《危險藥物條例》，大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。