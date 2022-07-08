車Cam．獨家｜電單車中環落斜失控後撞欄　司機拋飛兩米墮梯間亡

中環上亞厘畢道發生奪命交通意外，40歲鐵騎士重傷送院亡。《香港01》取得一段拍下意外經過的車Cam影片，可見事發時該輛電單車沿花園道落斜，駛至上亞厘畢道交界時左轉，懷疑電單車失控，直撼向路邊欄杆，繼而人仰車翻，鐵騎士被拋離電單車，彈起約2米後，於半空直墮3米並跌落在梯級上。電單車則衝勢未止，撞毀交通標誌後續衝前，撞向行車天橋後始停下，車身碎片四濺。

根據另一段網上流傳的車Cam影片可見，該輛電單車車尾載有大量物品，在花園道落斜時懷疑已失控，在兩條行車線之間左搖右擺，司機更曾放下雙腳，疑試圖煞停電單車，惟當駛入彎位時便撞車。



▼車Cam連環圖．直擊車禍經過▼



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姓蕭（40歲）男司機頭部重創，隨即昏迷不醒及血染口罩，送院後證實不治。現場所見，欄杆被撞至折斷，樓梯遺有血跡、事主的個人物品，以及大量丸類等食物。

警方指正調查今日在中區發生的致命交通意外，事發下午約1時30分，事主當時駕駛一輛電單車沿花園道往中環方向行駛，當駛至近通往上亞厘畢道的支路時，據報撞到鐵欄，然後失控翻側。事主全身多處嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院治理，於下午2時08分被證實死亡。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36606815或36606849與調查人員聯絡。

當時鐵騎士於花園道左轉入上亞厘畢道，惟懷疑失控撞向路邊欄杆，他拋飛後墮梯間。（林朗天攝）