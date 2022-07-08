有片｜機場三跑地盤爆毆鬥　有人疑持刀襲擊　滿地鮮血7人傷

今午（8日）機場三跑地盤發生多人毆鬥事件。下午5時許，大批工人在地盤碼頭排隊乘接駁船，其中5名本地男子準備登船前往屯門及荃灣，惟遭2名南亞漢「打尖」，對此大為大滿。雙方先有口角，繼而動武，機管局保安員曾嘗試介入調停無果，最終7人互毆受傷，據報有人腹部受傷，一度失去知覺，及後恢復清醒。當局派出多輛救護車及飛行服務隊直升機到場，將傷者分流送院。

7名傷者年齡介乎20至53歲，送院後全部清醒，沒有生命危險，他們其後被警方拘捕。案件列作在公眾地方打鬥，機場警區刑事調查隊接手跟進。

據悉，有目擊者向警方指，曾見到其中一名被捕南亞漢手持一把約10厘米長的刀襲擊本地男子，警方展開搜索，暫時未有發現該把刀。



機管局發言人表示於今日下午約5時40分接獲報告，有數名承建商工人在三跑道系統工程工地發生爭執，有工人受傷。機管局已立即派出醫療人員到現場為傷者作出初步治理並通知警方。發言人指機管局十分關注事件，會協助警方調查。

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據讀者提供的影片及照片可見，在三跑地盤碼頭叫囂聲四起，高叫﹕「打佢！」、「現場爆發中印衝突呀！」有人爬上橋身加入混戰中，數人扭作一團。有人被壓在欄杆，數度遭人批踭拳毆，亦有人被箍頸圍毆，更被打至跌在地上，其間疑有人持刀施襲，嚇得旁觀者急叫﹕「攞刀呀！攞刀呀！」，並大叫﹕「唔好畀佢走呀！」。混亂間有人受傷浴血，坐在橋上待救，血流一地。

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目擊者陳先生表示，下午5時許，工人於三跑地盤碼頭登船離開工地，其間一批印巴裔人士與中國籍人士準備登上前往屯門三聖邨的船隻時，疑因排隊問題發生爭執，粗口橫飛，更有人擸起欄杆擲向對方，有負責維持秩序的印巴裔保安員上前調停，爭拗一度停止。惟當眾人上船之際，衝突再起，陳先生指有10多名中國籍人士圍毆2名印巴裔工人，混亂間至少兩人跌在地上。

陳其後登上另一艘開往東涌的船隻，故不清楚打鬥的後續情況，惟當他們到達東涌登岸後，有大批機動部隊警員在碼頭戒備，並向工人問話。

陳又指，三跑工地的打鬥事件時有發生，但都較小規模，故管方聘請一批身材健碩的保安員，負責維持工地秩序。至於有工人攜有利器，陳指由於工作需要，工人有合理理由便可帶刀器工作。

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另一名目擊事件的工人梁先生指，最初兩名南亞裔男工與數名中國籍男工於排隊期間已經爭執，至登船後再發生衝突，「係下層再嘈過，（上層）有幾個中國籍（工人）走咗落去幫拖，之後就追打到去橋板度」。梁先生指見到其中一名男子疑腋下中刀受傷，「胳肋底（流血）好似開水喉咁，暈暈哋」。梁先生指其後船隻開出，因此他未有見到施襲工人是否被人制服。