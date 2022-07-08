葵聯路的士與電單車相撞　鐵騎士輕傷送院

撰文：凌逸德
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葵涌今晚（８日）7時許發生交通意外。葵聯路葵聯邨對開，一輛的士與一輛電單車相撞。幸好電單車並未捲入車底。鐵騎士僅受輕傷清醒，被救護員送往瑪嘉烈醫院治理。

交通意外
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