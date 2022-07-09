警放蛇搗上水賣淫集團4淫窟　拘11女子

新界北總區反三合會行動組聯同總區刑事部及大埔警區刑事部，昨日（8日）進行代號「絕擊」的反罪惡及反三合會行動，根據情報及調查鎖定一個在活躍在大埔警區內的賣淫集團，並派員喬裝顧客，分別在上水新樂街12號、符興街23號、新功街23號及新康街52號的唐樓單位，搗破4間賣淫場所。



行動中，人員以涉嫌「經營賣淫場所」拘捕5名本地女子，年齡介乎41至54歲，及以涉嫌「協助經營賣淫場所」拘捕6名本地女子，年齡介乎44至49歲。全部被捕人士均獲准保釋，需於8月上旬向警方報到。

人員於行動中檢獲一批證物，包括按摩油、毛巾、床墊及現金約3.2萬元等。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。警方指根據香港法例第200章第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處監禁10年。

警方呼籲，現時疫情嚴峻，市民應顧己及人，並嚴格遵守《預防及控制疾病條例》以減少病毒傳播的風險，警方會繼續留意有關情況及進行情報搜集，以打擊非法賣淫活動。