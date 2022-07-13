跨部門反非法勞工　長沙灣副食品批發市場28人被捕

近期長沙灣副食品批發市場發生數宗傷人及襲擊案件，當中涉及黑社會背景人士，另發現有非法入境者、黑工及入油的違法行為。今（13日）凌晨約4時，警方採取大型執法行動，打擊批發市場內的非法活動。警方聯同消防處及入境處人員採取行動，合共拘捕28名男子，他們介乎22歲至58歲。

長沙灣分區指揮官黃偉賢警司表示，警方共拘捕5名本地男子、21名內地男子及2名非華裔男子，罪名分別涉嫌「僱用非法勞工」、「違反逗留條件」、「被通緝人士」、「勒索」及「行使虛假文書」等罪名被捕。所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由相關部門跟進。另外警方拘留3輛涉案汽車作進一步調查，警方指有關執法行動會繼續。



長沙灣分區指揮官黃偉賢警司表示，有關執法行動會繼續。（黃偉民攝）

另外，行動中，人員發現兩部貯有柴油的輕型貨車及大批入油工具，並截獲2名本地男子，年齡分別為37及47歲，懷疑與非法入油活動有關，相關人士涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將被相關部門檢控。

警方指一直從多個渠道，全力打擊任何非法活動，而對於非法入境者、逾期居留人士以及所衍生既罪行，亦堅決採取零容忍態度，一旦發現，定必會果斷執法。另外，警方亦呼籲職業司機及市民，切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。