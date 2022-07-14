26歲二級懲教助理石澳玩直立板遇溺亡　失蹤八小時尋回遺體

石澳發生水上活動遇溺意外。上月剛獲健美比賽冠軍的26歲懲教署二級懲教助理陳昀煒，與另兩名友人於昨日（13日）下午在石澳進行水上活動，期間陳男玩「直立板」；兩名友人同划1雙人艇。他們由赤柱出發經過大潭灣前往土地灣，未料雙人艇抵達土地灣後，發現玩直立板的陳男不知所終，於下午3時許報警求助。

救援人員海空搜索，包括消防船、水警及飛行服務隊直升機等先後趕到現場搜救，最終，在失蹤約8小時後，即昨日深夜11時許，於土地灣對開海面，尋獲失蹤男子的遺體。死者遺體由水警輪送往香港仔水警基地，再由黑箱車舁送殮房。



死者遺體被送往香港仔水警基地，再由黑箱車舁走。警方在場調查。(張家豪攝)

26歲男死者陳昀煒為懲教署二級懲教助理，他生前駐守赤柱監獄，主要工作是在囚人士的體育教練。據悉，陳熱愛健身及運動，身材健碩。

據了解，陳男被發現失蹤的位置，大約在土地灣離岸約100米海面。陳男本身懂游泳，前日（12日）與友人踢足球後，翌日即再相約友人出海進行水上活動。

據悉，陳昀煒熱愛健身及運動，上月參與健美比賽並獲冠軍。（YouTube頻道「Rock哥」影片截圖）

警方表示，事主姓陳，26歲。警方於13日下午3時40分接獲事主的朋友報案，指發現陳於土地灣對開約100米海面進行水上活動時懷疑遇溺。警方、消防處及飛行服務隊人員到場搜救，消防於昨晚（13日）約11時20分發現事主並將他救起，昏迷被送往水警南分區基地，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。

飛行服隊隊直升機及水警輪到場海空搜索。(陳傲淇攝)

據了解，案中男事主不是位於赤柱正灘的香港水上活動拓展中心（HK Aqua-bound Centre）的學員，亦非向該中心租借直立板及有關服務。