海關上半年度機場共檢值6億毒品　較往年同期升近3成

香港海關今年1至6月在香港國際機場，共偵破332宗毒品案件，並檢獲約1.16噸懷疑毒品，估計約值近6億元，較往年同期升近3成。檢獲的主要毒品，包括約576公斤冰毒、約258公斤氯胺酮、約114公斤大麻類及約82公斤可卡因。與往年相比，案件宗數有下降，但數量有所上升。整合上半年的案件，海關相信執法策略成功，雖然販毒集團手法層出不窮，但有信心利用大數據及先進科技進行打擊。另外，海關亦會慎防跨境旅客運毒，又呼籲商戶入口CBD（大麻二酚）商品時要注意成份 ，以免誤墮法網。



海關機場科空運貨物資料研究組指揮官陳佩芬指，走私集團未有受疫情影響而收歛，反而變本加勵，利用空運渠道走私大量毒品，海關從2022年1月至6月期間，在香港國際機場一共偵破332宗毒品案，較上年同期少（393宗），惟在市值及大部分類型的的毒品檢獲量都有上升，今年上半年共檢獲576公斤冰毒（上年44公斤），258公斤氯胺酮（上年147公斤），114公斤大麻類（上年87公斤）及約82公斤可卡因（上年198公斤），共值約6億元（上年4.6億）。

海關從2022年1月至6月期間，在香港國際機場一共偵破332宗毒品案，較上年同期少（393宗），惟在市值及大部分類型的的毒品檢獲量都有上升。（黃偉民攝）

總結上半年所偵破的案件，海關留意到2種常見的走私方法，分別是「孤注一擲」，夾雜大量毒品在貨物之中，例如在大陽能板及燈具中放63公斤毒品，企圖以商業活動作掩飾。除此，亦會「混水摸魚」，在大量貨物之中夾雜小量毒品，例如販毒集團由加拿大入口100件貨件中，在其中1件藏有大麻花，亦曾有販毒集團在德國進口的文件夾中藏有1,900粒搖頭丸。陳佩芬指，海關成立專責團隊，會利用數據庫及貨物資料分析找出破綻，繼而破案。

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收藏毒品手法層出不窮 海關利用科技加強偵緝

陳佩芬又指，走私集團收藏毒品的手法層出不窮，曾有走私集團利用重新包裝技術在糖果及食品做手腳，亦有走私集團在146包貓糧中的6包混入毒品，陳佩芬指該技術十分成熟，形容做工精美，以假亂真。另外，亦有走私集團將毒品藏在不起眼的地方，將4.5公斤冰毒收在承載貨物的木架，又曾嘗試將毒品放在大型機械，工藝品及掛畫之中，企圖利用出奇不意的手法避過檢查。面對走私集團絞盡腦汁的手法，陳佩芬指海關亦會配合相應技術，會繼續利用大數據技術的概念分析，同時利用先進科技加強偵緝能力，她表示機場科已添至最新的電腦掃描檢察系統，拉曼光譜儀及搜查犬，有信心以精準的方式打擊走私罪行。

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海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟指，隨著疫情緩和，政府開始放寬旅客入境限制，海關曾在本年5月及6月偵破2宗由旅客販運毒品的案件，他預計未來會因疫情緩和及入境限制而出現更多同類案件，海關會做好準備應付。另外，海關留意到本地出現很多CBD（大麻二酚）類商品，當中有機會含受管制成份，海關會致力打擊THC（四氫大麻酚）非法進口香港，海關在上半年共檢獲27,000件懷疑含有THC的CBD產品，海關呼籲進口商在入口CBD商品前，需確保合乎相關法例，以免誤墮法網。