男侍應被指三度觸碰女食客　遭拍照網上公審　CCTV曝光後風向大變

近日Facebook「天水圍群組」有一篇關於食肆男店員疑似非禮女食客的帖文，引起網民熱議。事源一名男子於上周三（13日）晚上偕女友到天水圍新北江商場「樂湖刀削麵」用膳，其間男店員因送餐及抹枱三次觸碰到女子的背部，雖然店員已即場道歉，但男子拍下店員容貌兼放上群組「公審」，更批評其行為屬「病態抽水」，女事主亦聲稱已報警。「樂湖刀削麵」其後公開片長46分鐘的閉路電視錄影，力撐店員。網民看片後風向大轉，認為店員是無心之失，反而狙擊發文的情侶。《香港01》正向警方查詢相關事件。



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在「天水圍群組」發文的男事主指，當日與女友在樂湖刀削麵用膳，其間一名男店員送餐時以下體頂到其女友的背部，當時二人以為男店員不小心，故沒有出聲。惟男店員再次送餐時，又觸碰到其女友，於是情侶二人合力將枱推出騰出空間，並形容「廢X事佢再黎抽水」，其女友亦當場提醒：「先生你黐得太埋。」

其後當男店員第三次觸碰時，其女友即場發難：「你黐我得太貼啦。」男事主亦開聲斥責男店員：「喂你係咪有心嫁？第三次啦已經。同埋我已經拉出左張枱。你講聲唔該，我地縮一縮讓比你咪得，講聲唔該係咪好難？」男店員聞言即場連番道歉，男事主指店員道歉即「算係默認咗自己唔係唔小心囉」。男事主批評店員「明目張膽咁用下體撞人個背」，形容其「病態抽水」，遂拍下店員的照片上載至群組，聲言不想有下一名女性受害。

「樂湖刀削麵」其後在Facebook專頁先後6次發文回應事件，並指小店地方淺窄，有輕微碰撞屬常事，對事件深感抱歉。惟食店表示非禮屬嚴重指控，店方有責任搞清楚真相，但兩名食客均沒有即時向老闆及老闆娘投訴，否則一定立即處理。食店解釋，店員並非刻意與女事主有身體接觸。但由於女事主已經決定報警處理，食店表示為尋找真相，決定公開一段片長46分鐘的閉路電視錄影。

從閉路電視錄影片段中，男店員分別於7分鐘、26至27分鐘、以及41分鐘因送餐三次從涉事女食客身後經過，並觸碰到其背部。男店員於41分鐘向兩名食客道歉。一分鐘後，男子拿起手機拍攝男店員的樣貌，店員得悉後疑再次向二人解釋及道歉。

事件在網上引起熱烈討論，尤其食店公開錄影片段後，風向大轉，不少人紛紛批評情侶小題大做。有人認同食肆地方淺窄，男店員因送餐才觸碰到女事主，事後亦連番道歉，顯示他並非有意；有人則指男事主應及早與女友調位，便可避免事件發生。女事主疑不忿遭網民圍剿，其後留言反駁網民：「最唔岩係我冇即時報警，冇投訴比佢地老闆知，條片時間點放哂係上面，花生友自己睇，如果咁樣頂到人係冇問題，祝你地出去食飯都比人頂幾下。」

「樂湖刀削麵」指女事主已報警處理，但暫時警方仍未與他們接觸。本報向警方查詢事件，正等待回覆。