海關文錦渡破「高炒價」收藏品走私案　檢$120萬舊鈔紀念幣等古董

海關周一（18日）於文錦渡管制站檢獲一批估計市值約120萬元的懷疑走私物品，大部分走私貨品為「高炒價」（具高炒賣價值）的收藏品，包括7種舊鈔票、紀念錢幣、古舊銅製藝術品等古董、另有特別版郵票、紀念信封，未完稅烈酒、懷疑受管制藥劑製品和懷疑冒牌貨物。41歲的男貨車司機正協助調查。



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兩箱走私貨藏於580箱貨品當中

海關指出，人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，於車上580個紙箱、裝有已申報的貨物中，發現該批懷疑未列艙單的物品收藏在其中兩個紙箱內。

海關人員估計該批收藏品的炒價極高，當中檢獲的舊鈔票總面值約為15萬元，估計其炒價可達100萬元。而檢獲的郵票及紀念信封均為特別發行的版本，部分發行日期久遠，極具收藏價值。

海關表示走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。走私現金或冒牌貨物均屬違法，根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，任何人輸入或輸出屬同一批次的大量（即總值高於12萬港元）現金類物品而沒有就該等物品作出申報，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。