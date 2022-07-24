西貢快艇船長救人慘死　家屬與死者受僱公司商討賠償問題

西貢快艇船長跳海救人不幸遭螺旋槳劏腹慘死事件，昨為31歲死者陳家裕「頭七」。據悉，家裕為家庭經濟支柱，他突然身故，父母頓失所依，生活徬徨。今（24日）晨家裕胞姊偕同丈夫及親友，到家裕工作公司與高層開會，商討其身亡善後跟進，公司經理指已購買勞工保險，會按保險賠償，着家人不用擔心。



肇事快艇仍扣留在西貢對面海水警基地，陳家裕生前在西貢一間滑水公司任快艇船長，上周日（17日），他駕駛快艇接載3名女乘客出海，坐在船尾一名女子意外墮海，家裕心急跳海救人，慘遭螺旋槳擊中，胸腹劏開死亡。

今晨11時許，家裕胞姊及姊夫一行五人，到西貢滑水公司與公司高層見面，據知，公司經理表示有為家裕買勞保，老闆亦歡迎家屬有問題隨時找他商量。一行人逗留約半小時後離去，她們執走家裕在公司的遺物包括潛水裝備。

事發於17日傍晚近6時，警方接獲報案，指一名快艇男船長在大網仔離岸約50米的一艘快艇上墮海。警方及消防接報後趕往了解，發現快艇上3名女乘客安全無恙，惟男船長失蹤，遂展開搜索；其間政府飛行服務隊亦派出直升機協助。約一小時後，救援人員終尋獲墮海男子，並將其撈起，惜告不治。警方經調查後，相信其中1名女搭客玩滑水期間失足墮海，男船長跳落海救人時，疑遭引擎螺旋槳擊中，胸、腹重創身亡。