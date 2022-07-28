西貢八旬翁捲貨車底送院亡　警揭貨車超載拘男司機涉危駕

西貢發生車禍。清晨近6時，據報一輛貨車，沿西貢公路往西貢方向行駛，途至近大涌口路交界時，突然撞倒途經一名89歲姓邱老翁。老翁復遭捲入車底，再拖行10多米始停下。據車Cam片可見，涉事貨車駛至近安全島位置時撞及男事主。



消防及救護員接報趕至現場營救，疑由於拯救有難度，消防現場主管隨即向上峰報告，要求醫管局醫療動出動協助。直至清晨6時半左右，傷者已被救出，惟陷入昏迷，由救護車急送將軍澳醫院搶救。現場遺下一袋急凍雞翼、一頂帽、一對鞋等個人物品。惟經搶救後，老翁延至早上約7時證實不治。



據車Cam片可見，涉事貨車駛至近安全島位置時撞及男事主。（讀者提供圖片）

+ 6

涉事27歲姓陳男司機被帶上警車協助調查，警方經調查後，發現該輛輕型貨車超重，該名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及超重被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36610262或36610260與調查人員聯絡。

警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。