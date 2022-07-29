海關打擊派對房間侵權卡啦OK　聯警巡11處所拘5人

海關聯同警方打擊派對房間提供侵權卡啦OK歌曲的活動，今日（29日）巡查多區共11間派對房間，拘捕5人包括負責人及職員，檢獲11部卡啦OK機載有28萬首懷疑侵權歌曲。



海關行動中檢獲11套卡啦OK機，載有28萬首懷疑侵權歌曲。（王譯揚攝）

版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任梁文聰表示，海關人員於今日（29日）聯同警方於全港進行代號「喜鵲」的執法行動，鑑於暑假開始，派對房間提供侵權卡啦OK歌曲的情況漸趨活躍，於是在版權持有人協助下，採取行動打擊有關活動，並聯同警方巡查以確保負責人及顧客遵守防疫條例。

行動中人員拘捕3男2女，分別為2名負責人及3名店員。（王譯揚攝）

行動共出動120人，突擊搜查於觀塘、旺角、新蒲崗及葵涌共11間目標派對房間，檢獲11套卡啦OK機，載有28萬首懷疑侵權歌曲，以及3套盜版遊戲機套裝、電視和影音器材等，總值約36萬元。行動中人員拘捕3男2女，分別為2名負責人及3名店員，介乎19至46歲，涉嫌違反《版權條例》，另外巡查過程中無人違反防疫條例。被捕人士現正被扣查，海關不排除會有更多人被捕。

版權及商標跨境調查組高級調查主任梁文聰。（王譯揚攝）

梁文聰指涉案派對房間於社交平台開設專頁推廣業務，並收費提供卡啦OK、遊戲機等設施。而派對房間只會提供所在地區，於顧客繳交訂金或全數後才會提供實際地址，意圖避過關員執法。梁文聰提醒營商人士需遵守《版權條例》，根據條例任何人於未獲版權持有人特許下，為任何貿易/業務目的或過程中，管有侵犯版權複製品令人可以使用，一經定罪最高可被判囚4年，及每件產品罰款5萬元。海關又呼籲市民尊重知識產權，可致電24小時熱線25456182或電郵crimereport@customs.gov.hk舉報侵權行為。