珍惜生命｜長沙灣女大學生墮樓亡

今日（31日）凌晨零時許，警方接獲一名女子報案，指她20餘歲女兒於長沙灣麗邨海賢樓家中窗邊危坐，家人喝止，女子突從家中跳下，重創倒地，地上遺下血漬及屬於事主的一雙鞋。救護員接報到場，將她送院搶救，惜告不治。事主母親目睹女兒跳下情緒激動，被送上救護車接受治療，其後拒絕送院，警方正調查事件原因。



據了解，事主一家五口居往上址，家中排行第二，為一名大學生。今晚放學回家情緒不穩，不久便危坐窗邊，家人一度喝止惟不成功，女子其後從家中跳下，暫未知事主尋死原因。

警方指，警方接獲報案，指發現女子倒臥在上址對開，懷疑女子從高處墮下。警員接報到場，姓徐20歲女子昏迷被送往明愛醫院，其後被證實死亡。經初步調查，相信事主在上址一單位墮下。警方在現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

長沙灣海麗邨危坐窗邊，高處墮下昏迷送院。（陳永武攝）

事主母親事後情緒激動，於救護車上接受治療後拒絕送院。（陳永武攝）

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