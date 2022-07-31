國安公署保安室軍裝警「蛇王」睡覺　佩槍裝備亂放枱上

警隊爆出當值警員「蛇王」睡覺事件。現為國安公署臨時辦公大樓的銅鑼灣維景酒店，一名軍裝巡邏警員日前被揭發在當值期間，在上址保安室內偷懶睡覺，並把佩槍等裝備放在枱上。據知情人士表示，早前保安員的車輛被警方人員抄牌，保安員曾與警員爭執，事後有保安員被解僱，懷疑事件與此有關。



現場在銅鑼灣道148號維景酒店一間保安室，位處酒店室內停車場對開，保安室有枱凳和一樽樽水，一般由保安員使用。片段中，一名拍攝者從停車場行入保安室，當時保安室還有一名疑似保安員坐在沙發上，靠近長枱一邊，一名軍裝警員把三張凳當作臨時床，除鞋大字形躺在凳上，身上裝備放在枱上，包括佩槍、伸縮警棍及對講機等，片中該警員似未睡着，其間曾整理條褲。

該短片全長3分56秒，日前開始瘋傳，有人寫道：「據聞係XXX走去人地保安室地方瞓覺，仲全部裝備除抵晒！雀巢鳩佔攪到人地保安冇地方坐所以至拍片廣傳」、「據聞佢就客家佔地主，人哋幾個做保安嘅正規退休人士都無得坐，咪影鬼佢囉。」

不過，有知情人士說出另一版本，指有警方人員於兩星期前將保安員汽車抄牌，其間有人不滿，與警員發生爭執，事件曝光後，有保安員被炒魷，懷疑有人懷恨在心，「玩偷錄，連累唔關事既人。」據了解，被拍到「蛇王」的警員來自跑馬地警署，《香港01》正就事件向警方查詢。

《警察（紀律）規例》內列明違紀行為，以規限督察級以下的警務人員，當中包括沒有許可或妥善因由而擅離職守、當值時睡覺、 疏於職守或忽視命令等。倘有警務人員被發現涉及上述違紀行為，則會面臨紀律聆訊。