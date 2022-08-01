西貢西沙路牛群「巡遊」致塞車　村民引路帶回村　網民笑稱好疊牛

網上流傳於今日（1日）下午6時許，指在西貢西沙路近瓦窯頭及西徑村一帶，有一群牛在馬路上散步，導致來回線交通擠塞。網上圖片可見，有大批牛隻在馬路上行走，來回線的車輛皆需要停車等候牛隻經過。警方於下午約6時15分，接獲市民報案，指在西沙路對開近西徑，發現50頭牛往西貢方向行走，造成交通擠塞。

由於交通擠塞，有網民無奈稱﹕「我嘅訴求就係放工」，亦有不少人苦中作樂，笑稱牛群「大遷徙」、「好疊牛」，而且是「非法集結且帶有共同目的」，更問「如果有部紅色車係條隊度…. 班牛會唔會追住佢呢？」不過，亦有網民替牛群的安全感擔心，「牛牛乖啲行番上行人路得唔得，成日行出馬路都好擔心佢哋有危險。」、「野生動物真慘，棲息地日漸縮小」。其後有網民透露，有牛隻義工到場引領牛群返回安全地方，「已有義工到場，牛牛們已返回西徑村內。感謝各位司機忍讓。」



據了解，該批牛隻在十四鄉村民合力引領後，返回安全位置，現時在西徑村棲息地休息。「十四鄉牛牛」牧者何小姐接受電話訪問時指出，牛群走出西沙路的情況近年時有發生。她解釋，十四鄉共有14條村，當中有4至5條村是牛群的棲息地，過往牠們會在綠樹林蔭間的小路穿梭而行，往來每個棲息地，惟自西沙路進行擴建工程後，經常有工地傳出嘈音，亦有砍伐樹木的情況，以致牛隻受驚不敢走小路，而改為走出西沙路往來村落。

何小姐又指，十四鄉各村落的村長及村民一直為牛隻爭取權益，自2016年有3隻牛被車撞斃後，村民亦為牛隻戴上GPS定位裝置，至今不再有牛隻因交通意外身亡。此外，每當牛隻偏離棲息地或樹林路徑時，定位裝置會響起警號，村民會盡快引領牠們返回安全位置。不過，仍有牛群會誤闖西沙路，在人多車多的情況下受到驚嚇，步速會較快，村民需要一些時間才能追上牛群，而今日牛群本在輋下村出發，需要穿過4條村前往西徑村休息，其間走出西沙路佔路，情況維持僅10多分鐘，幸不少駕車的西貢居民已見慣見熟，慢駛配合牛群，其後牛群在村民引導下已回到西徑村。

何小姐亦提及，「十四鄉牛牛」是一群熱心村長及村民集結為牛群爭取權益，屬自發行動，並不接受公眾捐款。她指出，西沙路擴建工程等的發展項目，令牛群的棲息地大減八成，「十四鄉牛牛」一直致力為牛群爭取原區安置，以求當局不要趕盡殺絕，數年來不斷到立法會反映，同時希望其他鄉郊社區及公眾關注事件。