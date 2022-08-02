警黃大仙拘兩男女檢6270萬元毒品　揭出租私家車變流動儲存倉

有販毒集團以租車公司所租出的私家車作臨時毒品儲存倉，警方毒品調查科於昨日（1日）在黃大仙區進行反毒品行動，以「販運危險藥物」罪拘捕一對分別49歲及25歲的男女，並撿獲約69.1公斤懷疑毒品，當中包括69公斤可卡因，131克俗稱「K仔」的氯胺酮，以及5克霹靂可卡因，市值約6270萬元。



警方毒品調查科總督察湛耀光表示，經深入調查及情報分析後，發現一個販毒集團利用私家車闢作「流動式」倉庫，並將其停泊於公眾停車場掩人耳目，以用於有需要時可迅速將毒品帶往不同目的地，企圖方便匿藏及逃避執法人員追捕。警方其後鎖定一輛懷疑用作毒品儲存倉的私家車，並發現其停泊於黃大仙區內一公眾停車場，隨即進行埋伏行動。

昨日（1日）下午約1時，探員發現一對形跡可疑的男女出現於上址停車場，並準備登上涉案私家車離開，於是隨即上前截查。警方在2人手持的膠袋及環保袋中，檢獲142包俗稱「K仔」的氯胺酮，共重131克。其後，於該私家車內的2個行李箱及1個發泡膠盒內，發現藏有69包，分別1公斤重的懷疑可卡因，即全部共重 69公斤，該對男女涉嫌「販運危險藥物」隨即被捕。警方押解被補男子返回其位於黃大仙的住所，再搜出5克霹靂可卡因。經警方點算後，所有被檢獲的毒品市值約6270萬元。

被捕的本地男子（60歲）及姓李的本地女子（25歲）為親密朋友關係，同報稱無業，2人均被暫控一項「販運危險藥物」罪，將於明日（3日）上午在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方會循毒品來源及2人背景進行調查，不排除有更多人被捕。

湛又續指，由於涉案私家車經由一間租車公司所租出，他借此呼籲業界在出租汽車前，應格外了解更多客人的背景及用途，如有懷疑，可致電2527 1234毒品舉報熱線。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。