港島南區兩小時內三宗集體毆鬥案　涉和合圖新義安兩黑幫糾爭

今日（3日）港島南區於凌晨時份，發生最少3宗集體打鬥案，包括香港仔大道一間酒吧有約8名人士打鬥、華富邨華翠樓對開有30多人打鬥，以及鴨脷洲利東邨東茂樓對開，有的士司機報案指發現有10多名人士，在街頭持刀互相追斬。警方經調查後相信上述3宗案件有關連，案件源於和合圖與新義安兩幫派，在香港仔大道的酒吧因糾紛所致。



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今日（3日）凌晨零時30分左右，據報香港仔大道一間酒吧，有約8名人士打鬥，有人持玻璃樽作武器，其後一眾人士分乘兩輛私家車逃去。警方到場時，現場已歸於平靜；

至凌晨1時45分左右，有華富邨居民報案指，發現華翠樓對開有30多人打鬥。警方趕往現場時，發現有數輛私家車往香港仔方向逃去，但未有人被截獲；

約15分鐘後，警方接獲一名的士司機報案，指駛經鴨脷洲利東邨東茂樓對開時，發現有10多名人士，在街頭持刀互相追斬，其中一人更疑被車撞傷。警方趕至現場時，發現上址空無一人，仔細搜索後，發現一輛停泊路邊之的士，其倒後鏡被撞毀，地下則有汽車零件四散。據悉，警方接觸報案的士司機後，取走其行車記錄器片段作調查之用。暫未有人被捕，亦未尋獲任何傷者。