粉嶺物流倉三級火　消防發現一具燒焦男屍　倉庫內存放糧油食品

今日（3日）清晨5時許，粉嶺一間物流公司的倉庫發生火警。消防接報到場，現場火勢猛烈，黑煙攻上半空。消防派出多輛消防車及消防人員到場協助灌救，直至早上6時50分，消防將火警升為三級。及後，人員於火場的倉庫內發現一具燒焦的男屍。



消防處指，火警於上午6時50分升為三級，火勢於上午10時正受到包圍，消防處出動滅火機械人及無人機協助滅火及救援行動。消防用4條喉及4隊煙帽隊灌救，消防員於火警現場發現一具燒焦的男性屍體，警方相信死者為上址一名職員。



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消防處署理新界北總區區長陳敬強表示，今早5時14分接獲報案指，粉嶺軍地北村一個貨倉發生火警，消防人員於早上5時20分抵達火場。該個火場面積約60米乘60米，並且有倒塌的危機，人員需要遠距離取水。消防於早上6時50分將火警升為三級，處方出動253名消防員及救護員，並出動無人機於火場上空進行監察、出動滅火機械人協助救火及出動不同專隊作支援的工作。

火警中消防合共出動4喉4煙帽隊撲救、61輛消防及救護車。火警於早上約10時被包圍，至下午約1時火勢受控。消防員於火場貨倉地下位置發現一具男性的燒焦屍體。陳敬強表示，目前火場貨倉中間位置仍有煙有火，消防需要等待結構安全後，才可以進行火場深入調查。

大埔警區刑事總督察范偉豪及消防處署理新界北總區區長陳敬強，今下午向傳媒簡報案情。（蔡正邦攝）

大埔警區刑事總督察范偉豪表示，火警現場為一間貿易公司租用，並擺放海鮮及糧油食品的貨倉，因此火警發生時有玻璃爆破情況。至於死者的身份仍有待確定，警方相信死者為上址一名職員，至於死者是否於上址留宿仍有待調查。