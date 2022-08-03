冒牌驅蚊產品流入市面　海關搜藥房及工廈儲存倉拘7人

海關發現市面有售冒牌驅蚊產品，並於今日（3日）採取行動，搗破多間懷疑售賣冒牌驅蚊產品藥房及工廈儲存中心，拘捕藥房負責人及供應商等共7人。



海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組指揮官石家諺今晚講述案件，指涉案的冒牌驅蚊產品售價介乎20至50元，約為正貨價錢的三至五成。部分冒牌產品在包裝設計上與正貨相似，但市民只要留意產品上面防偽特徵，不難分辨冒牌貨與正貨的分別。

其中正貨產品盒面上，會貼上印有註冊商標圖案的鐳射防偽標籤，而冒牌貨則沒有。另外，正貨產品盒面開盒位置，會貼有一個一次性的防偽封條，市民在購買產品後可刮去上面的塗層，利用上面的二維碼進入官方網頁，輸入封條上特定的防偽驗證碼，以查辨真偽，但冒牌貨則沒有相關特徵。

海關早前接獲商標持有人舉報，指有藥房懷疑售賣冒牌驅蚊產品。人員經深入調查並在商標持有人協助下，於今日採取特別行動，突擊搜查5間位於灣仔、深水埗及觀塘的藥房、兩個位於九龍灣及葵涌的工廈單位，以及一間位於灣仔的公司，檢獲約600件冒牌驅蚊產品，包括驅蚊劑、驅蚊貼及驅蚊水等，市值約2.5萬元。

行動中，海關拘捕6男1女（30至53歲），包括4名藥房負責人、2名藥房員工，以及一名53歲供應商女負責人，他們涉嫌違反《商品說明條例》，被帶返海關總部作進一步調查。案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。

石家諺稱，隨著夏天市民進行戶外活動，對驅蚊產品需求上升，海關相信不法之徒藉機售賣冒牌驅蚊產品，案中有藥房更魚目混珠，將冒牌貨混入正貨出售。部分驅蚊產品直接塗沫於皮膚上使用，安全性尤其重要。海關正追查涉案冒牌貨來源，相信有關冒牌產已在市面售賣一段時間，並會將有關產品送往政府化驗所化驗，以確定有否對人體有害的物質。