古洞街市店舖露天擺放凍肉　女工就地處理雞腳污水遍地

《香港01》接獲投訴指，古洞街市購物中心經常傳出惡臭，衞生情況令人堪虞。投訴者指街巿內有店舖懷疑不恰當存放凍肉，擺放在露天高溫下致發臭，又在骯髒地面處理冷藏雞腳。由讀者提供的相片顯示，數袋冰鮮雞腳直接倒在地上，女工徒手處理，極不衞生。有鄰近店舖聲稱，曾多次向政府部門投訴，惟一直遭受「拖字訣」冷處理，投訴受理但情況依舊。食環署回覆指，已派員一連兩日（4日至5日）到場視察，未發現相關情況，不過已警告有關攤檔負責人。



投訴人謝小姐（化名）透露，涉事店舖為街市內一間凍肉舖，該店為街市主要大戶，租佔街市內六成店舖，超過一半舖位為凍肉倉庫、擺放多個凍肉櫃，主要為處理凍肉，進行分割，再重新包裝，批發往不同分店。每天下午2至4時許，經常有女工將有一袋袋雞腳堆放在地下店舖對開地上，再逐隻剪去腳甲，供應給酒樓做鳳爪原料，處理期間並沒有鋪墊任何墊料，途人就在地面經過，附近雜貨店則照常營業。

謝小姐又稱，凍肉舖隨意擺放凍肉在街邊，放置在室溫一段時間，凍肉融化後，血水會流至周圍。而店方在切割肉類後，會將剩餘肉渣運至垃圾站，不過則未有妥善包裹，直接將肉渣扔入大型垃圾桶，不時更有肉碎殘留在地上，加上沒有人立刻善後清潔，腐臭味漸漸傳出，炎熱高溫下，情況更為惡劣，令街市內外都發臭。

謝小姐透露，其家人在上址營業食肆，她指街市惡臭問題持續1年多，受臭味影響，街市店舖人流大減，謝小姐說，臭味充斥每一個角落，「食客聞到陣陣臭味都食唔落」。她曾多番向政府部門食環署反映情況，包括以書面、電話方式，惟只獲告之在期限內會有具體回覆，不過遲遲沒有回音。食環署人員北區潔淨小組衞生督察到場巡查，卻指沒有嗅到異味，令謝小姐有感相關投訴未曾被正視，指控部門用「拖字訣」，質疑有失職之嫌，令街市衞生情況未有改善。 街市受惡臭影響，不同店舖檔主均曾向肇事店舖投訴，但最終亦不了了之。

食環署一連兩日巡查無發現 該店兩年內收4封警告信

食環署表示，一連兩日（8月4日及5日）不同時段派員到查詢所指公眾街市調查，未發現所指的情況。雖然如此，署方人員已警告有關攤檔負責人，須採取一切合理地需要的措施保護食物，否則可被檢控。同時，署方人員亦向有關攤檔負責人提供衞生教育，並繼續密切留意上址情況及採取適當行動。

《香港01》亦向署方查詢有關攤檔兩年間（2020至2021年）接獲投訴數字。署方指，街市內共有8個攤檔為有關店舖，一共接獲6次口頭警告、4封警告信，原因包括在檔外擺放物品或更改攤檔用途。至於有關北區潔淨小組衞生督察失職事宜，署方剛在周五（8月5日）接獲有關投訴某職員的個案，現正調查及跟進。

署方會一直關注有關街市的環境衞生情況，服務承辦商除日間在街市範圍內進行恆常清潔外，每晚在街市停止營業後，亦進行徹底清潔工作。署方職員亦經常透過不同渠道如街市／熟食中心的管理諮詢委員會，提醒檔戶要時刻保持環境清潔衞生，並須適當處理食物殘渣及勤加清理廢物，避免堆放雜物，以保持環境衞生。

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肉檔師傅指女工地上剪雞腳甲 月內發生一至兩次

古洞街市的地下及1樓均有涉事店舖舖位，《香港01》記者連續兩日到場視察，周三（3日）黃昏見地下店舖外並無存放大量凍肉，但門外有一陣垃圾臭味。而周四（4日）早上，地下及1樓店舖均未營業，兩舖並無傳出腐肉臭味，亦未見血水滿地的情況。

記者前往該公司位於1樓辦公室了解情況，有女職員回覆指，不清楚投訴內容是否屬實，上址定期有食環署職員巡查，但只是給予建議，並沒有受過任何處分。她表示負責人不在店舖，已向對方轉達有關情況，而記者亦留下聯絡方法。查詢期間，一名肉檔師傅指，懷疑投訴涉及私人恩怨，他亦透露，女工在店外剪雞腳甲的情況，大約是月內出現1至2次，並不是經常發生，又認為店鋪環境衞生不是特別惡劣。

若不當存放冷藏肉類 或違持牌條件

根據去年1月，食環署訂立新持牌條件，規定所運送到持牌新鮮糧食店供發售的冷藏肉類，不論是否預先包裝，均須直接送進處所內，不得留置或存放於處所外，例如街道、行人道、通道以待進一步處理或出售，而冰鮮肉類須經常存放或在雪櫃內陳列，雪櫃的溫度不超過攝氏4度。

而根據《食物業規例》(第132X章)，所有從事食物業的人士，在從事該業務或在運送食物期間，須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞的危險。違例者可被檢控，一經定罪，最高可分別被判罰款1萬元及監禁3個月。