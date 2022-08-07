聯和墟街市豬肉檔遭淋紅油　兩人被濺中　警拘南亞漢

粉嶺有豬肉檔被淋紅色漆油。今日（7日）中午12時許，和滿街9號聯和墟街市內一個豬肉檔，被一名男子淋潑紅色油潻，肉檔及檔口大批豬肉染滿紅油。男檔主首當其衝，分別頭部、面、手部及身體被紅油潑中；另一名女顧客更被紅油濺中眼部不適，需送院治理。警員接報趕到，當場拘捕一名涉案的南亞裔男子，正調查事件原因。



現場所見，被淋潑紅油的豬肉檔，幾乎整個檔口及豬肉都染紅，附近街市地上亦滿地油漆。據悉，涉事豬肉檔僅「頂手」經營約3個月，負責人表示沒與人結怨，也沒有金錢或生意糾紛，對檔口遭破壞感到莫名奇妙。

案發於今日中午約12時40分，豬肉檔閉路電視拍得，當時一名戴鴨舌帽、身穿花恤衫及短褲的男子，手持一個袋及兩罐油漆在豬肉檔外徘徊，其間他突然走近，將手中的袋及油漆拋向檔口。歹徒得手後往和泰街方向逃去，警員接報趕至，在和泰街拘捕一名47歲南亞裔男子。疑人被帶返警署扣留調查，警方將案件列作刑事毀壞及普通襲擊，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

事件中，豬肉檔的34歲姓鄧男檔主，及46歲姓曾女顧客，雙雙被紅油潑中；其中曾女由救護車送往北區醫院治理。豬肉檔損失300斤、約值2.1萬元的豬肉及一批用品，職員事後清潔檔口，並銷毀受污染的豬肉；而街市的工人亦用報紙覆蓋地上紅油的範圍，進行清理。