私家車洪水橋撞死狗無停車　司機涉不小心駕駛等三罪被捕

一輛私家車於上周二（2日）晚上途經洪水橋田廈路附近時，撞到一隻狗後不顧而去，涉事狗隻其後死亡。警方經調查後，今日（8日）以涉嫌「不小心駕駛」、「在意外發生後沒有停車」及「在意外發生後沒有報案」等三 罪，拘捕一名52歲男司機。



案發於上周二晚上約7時54分，網上有片段顯示，一隻狗在田心村對開的田廈路行人路奔跑，然後衝出馬路，一輛私家車疑收掣不及，撞到狗隻並將牠拖行數米。其間私家車曾亮起煞車燈，但沒有停車，反而駛離現場；狗隻一度起身，但最終不支倒地，奄奄一息。

事隔2分鐘，即7時56分，涉事私家車折返現場，司機一度察看被撞狗隻的情況。其後私家車調頭停泊在附近路邊，前座有人下車檢查車頭，惟涉事私家車短暫停留約1分鐘又再駛離現場。直到7時58分，一輛的士駛至上址，輾過狗隻及將狗隻拖前數米，一男一女乘客隨後落車，將狗隻抬到行人路上。

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警方稱高度重視案件，強調根據《2021年道路交通（修訂）條例》，「貓隻」和「狗隻」已被納入「動物」定義内，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到傷害，必須停車及盡快報警。如動物畜養人在場，則須向該動物畜養人提供資料。

如果司機在意外發生後沒有停車，最高可被判處監禁12個月及罰款10,000元；而沒有按規定提供詳情或報告意外，則最高可被判處監禁6個月及罰款25,000元。警方呼籲肇事狗主及任何有與此案相關資料的市民，盡快與新界北總區交通部聯絡（電話3661 3800）。