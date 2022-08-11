黃雨風高浪急下走私　海關昂船洲截查躉船　檢1.1億元私煙拘6男子

上周五（5日）黃色暴雨警告信號下，海關於昂船洲近青衣對開位置截停一艘躉船，於船上5個貨櫃內檢獲4200萬支未完稅香煙，市值約1億1500萬元，應貨稅值約8000萬元。海關拘捕船上6名男子，他們介乎36歲至69歲，報稱是船長、水手及吊機操作員。海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關海域行動組署理高級督察王芷欣表示，今年8月5日海關發現一艘躉船涉嫌進行走私活動，海關人員於當日早上約10時採取行動。人員於昂船洲近青衣對開位置截停一艘躉船及作出檢查，當時拖船及躉船上共有6名香港船員，稱載有5隻貨櫃、並會運到油麻地卸貨區卸貨。

海關指，船主未有提供船上貨物及文件等資料，人員發現其中3個貨櫃編號無效，並於裡面發現大量不同牌子的未完稅香煙，於是拘捕該6名船員。海關指，當時正值黃雨及海面風高浪急，人員於截查上有一定風險，海關相信走私分子於惡劣天氣下走私，罔顧海上安全及試圖降低被截查的機會。

海關稅收罪案調查科調查主任陳寶田表示，海關於該5隻貨櫃內檢獲4200萬支未完稅香煙，市值約1億1500萬元，應貨稅值約8000萬元。該6名被捕男子介乎36歲至69歲，包括5名本地男子及一名巴勒斯坦籍男子，所有人均持有香港身份證。海關指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，海關稱會加強打擊有關私煙活動。

海關指，至今共檢獲3億8000萬枝未完稅香煙，約市值約10億4000萬元，應貨稅值約7億2000萬元，數字較去年同期上升53%。海關指走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。