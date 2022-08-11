澳門永利皇宮奪命工業意外　菲籍技工被升降台機件夾爆頭慘死

澳門永利皇宮酒店今晨（11日）發生奪命工業意外，1名51歲菲律賓籍外僱員工死亡。澳門司警初步調查，懷疑該名工人在檢查升降台的機動花槽時，被齒輪鏈帶夾到頭部而亡。消息指，該名工人被發現時，懸掛在機動花槽底部的橫樑上，腦漿外溢慘死。澳門勞工事務局要求僱主停止肇事地點工作，並要提交意外調查報告。



澳門司警指出，死者為酒店的外僱技術督導員（51歲），他今日（11日）清晨7時與同事定期檢查電動升降台的機動花槽，期間到負二層的機動花槽底部檢查機件有否故障，他曾透過對講機呼叫在負一層的同事啟動機動花槽機件轉旋後失去回應，其後他被同事發現懸掛在機動花槽底部的橫樑上。事件涉及工業意外，案件將交由調查科跟進，另已通報澳門勞工事務局到場跟進。

澳門勞工事務局高度關注

澳門勞工事務局其後表示，對今日(11日)早上一酒店發生工作意外造成一名外地男僱員死亡，該局高度關注及難過，對死者家屬致以深切慰問，並會協助跟進賠償事宜。

該局在事故後即時派員到場了解情況，初步調查顯示死者當時維修機械設備時被部件壓中頭部，送院後證實傷重死亡。為保障工友的安全，該局已通知僱主停止肇事地點所有工作，並要求僱主提交意外調查報告。局方會繼續調查意外原因，並將根據調查事實依法追究相關責任實體。

該局重申，工友的生命安全至為珍貴，根據第37/89/M號法令規定，僱主有義務對工作環境進行安全評估以訂定施工安全程序，並監督工友按施工安全程序進行工作，保障工友生命安全。勞工局並會加強職安健宣導及巡查工作，冀僱主及工友透過提高工作安全意識，促進工作場所的職安健狀況。

該局一直持續及高度重視酒店業工作場所的職安健巡查工作，除不斷監察酒店轄下的餐廳及廚房、酒店的前台、房務、機房、泳池泵房、布草房、工程部工場及辦公室等各工作地點的職安健情況外，亦會檢視有關工作場所的防疫措施。