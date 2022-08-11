網店涉出售冒牌車軨　海關新田檢$5萬貨拘兩男女

海關版權及商標調查科破獲一宗透過網上社交平台，出售懷疑冒牌汽車輪圈案件，檢獲42件懷疑冒牌汽車輪圈（俗稱車軨），市值約5萬元，並拘捕兩名涉案男女。海關表示懷疑假貨與正貨外觀有別，包括字體、用色、配件及設計，另外每套假貨價錢亦比正貨便宜約1至2萬元。



版權及商標科技罪案調查組高級調查主任廖偉傑交代案情。（林朗天攝）

版權及商標科技罪案調查組高級調查主任廖偉傑指，海關早前接獲舉報，指一個網上社交平台懷疑售賣冒牌汽車輪圈，海關調查後鎖定一個網上買家專頁，並派員喬裝顧客網上試買，經調查及商標持有人協助下，海關今日（11日）於新田一間售賣汽車零件店舖，檢獲該批懷疑冒牌貨品，並拘捕分別52及34歲的1男1女，兩人被帶返海關總部扣查，不排除會有更多人被捕。

據了解，被偽冒的輪圈品牌為Advan及AMG。廖偉傑指涉案冒牌貨品雖與正貨相似，但仔細查看下可以分辨，包括：正貨印於輪圈上字體為空心、假貨字體為實心；正貨用色比較啞色，而假貨用色較光亮；正貨附送氣門咀附件，假貨則沒有附送；另外假貨涉抄襲正貨的設計及註冊商標，但正貨並無生產及出售相同款式。廖又指出，正貨輪圈一套四件售價約1.6萬至2.5萬元，假貨則為約5000元。

廖偉傑呼籲消費者光顧信譽良好的商戶，行動中檢獲的懷疑冒牌汽車輪圈，品質上沒有保證，駕駛安全性亦不確定，海關呼籲消費者購物時如有懷疑，應向商標持有人及代理查詢。海關又提醒商戶切勿售賣冒牌貨品，小心謹慎採購。根據商品說明條例，售賣冒或管有售用的，最高50萬及5年。市民可致電25456182或crimereport@customs.gov.hk向海關舉報。